وذكر راديو "بولندا الدولي" اليوم /الخميس/ أنه من المقرر أن يناقش موراوسكي وزملاؤه من قادة الاتحاد الأوروبي المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك زيادة الإنتاج و تسليم الذخيرة.



ومن المتوقع أيضًا أن تناقش القمة التنافسية والطاقة من بين موضوعات أخرى، كما أنه من المتوقع أن تسعى بولندا من أجل ضخ 3.5 مليار يورو في ما يعرف بـ "مرفق السلام الأوروبي" الذي يمول مساعدات التكتل العسكرية إلى أوكرانيا، حيث أكد سفير بولندا لدى الاتحاد الأوروبي، أندرزج سادوس - للصحفيين قبل القمة - أنه يجب تعزيز مرفق السلام الأوروبي في أقرب وقت ممكن.



كما أشارت الحكومة البولندية إلى أنه من المقرر أيضًا أن تناقش القمة فرض عقوبات جديد على روسيا على خلفية الصراع الدائر بين موسكو وكييف.