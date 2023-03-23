رئيس هيئة ميناء دمياط يستقبل رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء

استقبل اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط الدكتور طارق الهوبى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء والوفد المرافق، الذى ضم المهندس أحمد عثمان مدير عام الشئون الإدارية، والدكتور محمد التميمي مدير فرع هيئة سلامة الغذاء بدمياط، والدكتور حسن الجمال المشرف على إنشاء المعامل.

تهدف الزيارة إلى بحث سبل التعاون والتنسيق بين هيئة ميناء دمياط والهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات أهمها متابعة استكمال مبنى المعامل الخاص بهيئة سلامة الغذاء الجاري إقامته، والذى وجه رئيس هيئة ميناء دمياط بتقديم كامل الدعم لاستكماله وفقا للمعايير الإنشائية والاشتراطات الهندسية لسرعة دخول المعامل الخدمة والقيام بدورها في ضمان سرعة الفحص الظاهري والمعملي للعينات الغذائية والملامسة للأغذية، وأثر ذلك على سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية وتخفيض زمن صرف البضائع.