رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ المكرمين من الرئيس السيسي ووزير العدل

هنأ المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشارى الهيئة كل من المستشارين الآتى أسماؤهم بعد:

(1) مروان فؤاد على حسن الحداد​​​​

(2) أحمد محمد صادق سليمان​

(3) يمنى محمد رضا عبد المعطى بدير

(أول مستشارة بالهيئة تمنح شهادة تقدير من الرئيس عبد الفتاح السيسى ).

بمناسبة تكريمهم من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على ما قدموه من عمل متميز خلال العام القضائى 2021/2022.

​كما يهنئون كل من المستشارين الآتى أسماؤهم بعد:

(1) محمد عبد الجواد عبد القادر القصاص​​​ (2) محمد عبد العزيز محمد حسين الديب​

(3) ليلى على سيد على قاسم

​​​​​(4)محمد عاصم عباس عبد العال​​

(5) صبرى محمد محمود محمد إسماعيل​​​(6)حماده محمد وهبه محمد​​​

(7) ياسمين حسينى إبراهيم على

بمناسبة تكريمهم من المستشار عمر مروان " وزير العدل " على ما قدوه من عمل متميز خلال العام القضائى 2021/2022

كما يهنئون المستشارة جيهان منصور الأنصارى أحمد

بمناسبة تكريمها من المستشار وزير العدل لحصولها على المركز الأول من الويبو.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسمها.