رئيس مدينة زفتى: توافر السلع الغذائية واللحوم بمعارض أهلًا رمضان

الغربية محمد طارق

أكد إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية ، توافر كل السلع الغذائية واللحوم بمعارض أهلا رمضان وكلنا واحد بالمدينة، وذلك بمتابعة يومية من الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، الذى شدد على توافر السلع تخفيفًا على المواطنين.

وأضاف رئيس المدينة، لـ"اليوم السابع"، أنه يوجد لجان متابعة من مجلس المدينة ومديرية التموين بالغربية والطب البيطرى ومباحث التموين، تقوم بالمرور يوميًا وعلى مدار الـ24 ساعة على كل المحلات وأماكن عرض السلع الغذائية واللحوم للمواطنين، للتأكد من التسعيرة المعروضة وسلامتها حفاظا على صحة المواطنين وللقضاء على جشع التجار، مشيرًا إلى أن التاجر المخالف للتسعيرة يتم تحرير محضر له على الفور والعرض على النيابة المختصة.