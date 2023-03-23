اليوم السابع
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الخميس، 23 مارس 2023 07:03 م
أكرم القصاص
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رئيس مدينة المحلة يتفقد معرض "أهلاً رمضان".. صور

الخميس، 23 مارس 2023 06:47 م
رئيس مدينة المحلة يتفقد معرض "أهلاً رمضان".. صور جانب من الجولة التفقدية
الغربية عادل ضرة

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تفقد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة معرض أهلاً رمضان بقرية محلة أبو على ومنفذ أمان لتوزيع اللحوم، حيث تابع خلال الجولة مدى الالتزام بلوحة الأسعار وتوافر السلع وإقبال المواطنين، وأجرى العديد من الحوارات مع الباعة و المواطنين.
 
وقد وجه خلال الجولة بضرورة توافر جميع السلع الغذائية والالتزام بلوحة الأسعار المخفضة وتاريخ الصلاحية وتقديم المعروضات بشكل أفضل.
 
وأكد رئيس المدينة أن هذه المعارض تستهدف تقديم السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تتناسب مع فئات المجتمع من محدودى الدخل، وطالب بتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة.
 
رئيس مدينة المحلة يتفقد معرض أهلاً رمضان (1)
معرض أهلاً رمضان

رئيس مدينة المحلة يتفقد معرض أهلاً رمضان (2)
معرض أهلاً رمضان 

رئيس مدينة المحلة يتفقد معرض أهلاً رمضان (3)
معرض أهلاً رمضان

رئيس مدينة المحلة يتفقد معرض أهلاً رمضان (4)
معرض أهلاً رمضان

رئيس مدينة المحلة يتفقد معرض أهلاً رمضان (5)
رئيس مدينة المحلة يتفقد معرض أهلاً رمضان

رئيس مدينة المحلة يتفقد معرض أهلاً رمضان (6)
رئيس مدينة المحلة يتفقد معرض أهلاً رمضان

رئيس مدينة المحلة يتفقد معرض أهلاً رمضان (7)
رئيس مدينة المحلة يتفقد معرض أهلاً رمضان

 


المحلة الكبرى

رئيس مدينة المحلة

معارض اهلا رمضان

قرية محلة ابو علي



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