رئيس مدينة المحلة يتفقد معرض "أهلاً رمضان".. صور

تفقد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة معرض أهلاً رمضان بقرية محلة أبو على ومنفذ أمان لتوزيع اللحوم، حيث تابع خلال الجولة مدى الالتزام بلوحة الأسعار وتوافر السلع وإقبال المواطنين، وأجرى العديد من الحوارات مع الباعة و المواطنين.

وقد وجه خلال الجولة بضرورة توافر جميع السلع الغذائية والالتزام بلوحة الأسعار المخفضة وتاريخ الصلاحية وتقديم المعروضات بشكل أفضل.

وأكد رئيس المدينة أن هذه المعارض تستهدف تقديم السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تتناسب مع فئات المجتمع من محدودى الدخل، وطالب بتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة.