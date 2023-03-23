رئيس شركة إدارة عربات النوم بالسكة الحديد تطرح وجبات إفطار وسحور.. اعرف التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم والغرف والمنشآت السياحية والفندقية، التابعة لهيئة السكة الحديد، برئاسة مصطفى الزيات، عن توفيرها وجبات سحور وإفطار على القطارات بأسعار فى متناول الجميع وبجودة ممتازة تحت إشراف صحى .

وأكد مصطفى الزيات، رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك حرصت الشركة على تنوع الوجبات من إفطار وسحور للهيئات والمؤسسات المدنية والحكومية والأفراد والنوادى المتعاقدة مع الشركة الوطنية، وكذلك القطارات بالسكة الحديد، حيث تفقد "الزيات" "الكاترينج" لمتابعة جودة التجهيز ومطابقة الوجبات ومحتوياتها للمواصفات القياسية والصحية المعتمدة .

وتقدم شركة قطارات النوم خدمات على قطارات النوم وعدد من القطارات، وكذلك قطار تالجو، حيث يدير البوفيه ويقدم وجبات ومشروبات بجودة عالية.

ويجرى حجز مقاعد عربات النوم من مكاتب حجز تذاكر النوم الموجودة بالمحطات الرئيسية، ويمكن حجزها أيضا أونلاين عبر الموقع الإلكترونى للشركة الوطنية لإدارة عربات النوم التابعة لهيئة السكة الحديد، ويجرى الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى، وفي حالة حجز كابينة مزدوجة للجنسين يشترط قسيمة الزواج أو أن تكون القرابة من الدرجة الأولى، ويمكن حجز القطارات من تطبيق الموبايل.



الوجبات



وجبات إفطار رمضان