وأكد الرئيس التونسي - خلال لقائه مع وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي، وفقاً لبيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية الأربعاء - الدور الهام الذي سيضطلع به مركز "اقرأ" في الحفاظ على الخط العربي بمختلف أنواعه، والمحافظة على التراث، وإبراز عمق التاريخ وثراء الثقافة العربية وانفتاحها على العالم، لافتا الى ما سيحتضنه المركز من معارض وورشات ومكتبات ومتحف، فضلا عن ترويجه للسياحة .

واطلع قيس سعيد على مجسم مصغر لهذا المشروع الذي من المنتظر أن يقام على الأرض المحاذية لمدينة الثقافة الشادلي القليبي بالعاصمة.

وأوضح أهمية المهام التي تضطلع بها وزارة الشؤون الثقافية معتبرا أنها وزارة سيادة نظرا للدور الكبير الذي تقوم به في تحصين المجتمع من الأفكار الظلامية.

بدورها قالت وزيرة الشؤون الثقافية إن هذا المشروع سيوفر اقامات فنية للمهتمين بجماليات الخط العربي في مختلف أقطاب العالم.