رئيس التنمية الصناعية يناقش موقف ترفيق 4 مناطق بالصعيد

كتب إسلام سعيد

في اطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمتابعات المتواصلة لهيئة التنمية الصناعية مع الشركات المنفذة لاعمال شبكات المرافق بكلا من محافظتى قنا (بمنطقتي قفط وهو) وسوهاج (غرب جرجا وغرب طهطا) ومعدلات تنفيذ وتطور الأعمال قام المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة بعقد اجتماع مع ممثلي شركة حسن علام للمقاولات بحضور المهندس سيف عيسى العضو المنتدب وعدد من مسئولي الشركة، فضلا عن ممثلين عن مكتب الاستشاري حسين صبور استشاري المشروع وعدد من قيادات الهيئة.

وقال المهندس محمد عبد الكريم خلال الاجتماع إن تحقيق اهداف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنميته صناعيا من خلال رفع كفاءة المناطق الصناعية به، والحرص على تنفيذ تلك الاهداف في اطار الجدول الزمنى المحدد يحتل اهتماما كبيرا من القيادة السياسية والحكومة المصرية وتتم متابعة موقف الاعمال اولا باول .

ويهدف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج، والممول جزئيا بقرض من البنك الدولى بجانب الحكومة المصرية ويهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية مع الأخذ في الإعتبار البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للمناطق الصناعية وذلك بالتوازي مع تحسين منظومة الإدارة ودعم قدرة الوحدات المحلية على تقديم استثمارات البنية التحتية، والخدمات الاساسية وذلك بالتنسيق التام مع وزارة التنمية المحلية.

وأضاف رئيس الهيئة، أن رفع كفاءة المناطق الصناعية وخاصة في الصعيد تأتى على راس اولويات عمل وزارة التجارة والصناعة بالاستعانة بخبرات القطاع الخاص، واسناد مشروعات شبكات المرافق الى كبرى شركات المقاولات ومنهم شركة حسن علام لتنفيذ الاعمال.

وأوضح أن الاجتماع استهدف الاطلاع على موقف الاعمال ونسب الانجاز وسبل الاسراع في تنفيذها من خلال تذليل كافة المعوقات التى تواجه الشركة في تنفيذ الاعمال المسندة اليها، في ظل ظروف الازمة الاقتصادية العالمية وتقديم كل التسهيلات لكافة الشركات المنفذة لتتمكن من انهاء اعمالها في الوقت المحدد.

وأكد عبد الكريم، أن القطاع الخاص شريك رئيسي في كافة مشروعات التنمية الصناعية، مضيفا أنه انطلاقا من إدراك الهيئة التام لدوره، في ضوء تبني الهيئة مفاهيم جديدة لتطوير المناطق الصناعية لتكون أكثر استدامة وجذبا للاستثمارات، فقد تم اتخاذ عدة خطوات لتمكين القطاع الخاص في ادارة وتشغيل وتسويق المناطق الصناعية بالمحافظتين .. فضلا عن منحه الدور الاكبر داخل مجالس إداراتها للمشاركة الفعالة في صنع القرار فيما يتعلق بالمناطق المستهدفة ومواجهة التحديات التى تواجهها.

ومن جانب آخر استعرض رئيس الهيئة المجهودات التي تمت في إطار توفير الأراض الصناعية بطريقة رقمية من خلال الخريطة الالكترونية للاستثمار الصناعي والتى اتاحت للمستثمر التقدم على الارض الصناعية وحجزها الكترونيا من اي مكان بالعالم والاطلاع على كافة البيانات اللازمة في ظل حزمة من التيسيرات المالية والمستندية غير المسبوقة.