وحثت كالاس - على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - دول الناتو على زيادة الإنفاق الدفاعي؛ بما يتجاوز عتبة 2 %، على أن تكون نسبة مبدئية وليس سقف الإنفاق.

جاءت تغريدتها بعد أن قال الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرج، إن سبع دول فقط من أصل 30 دولة عضو في الحلف حققت الهدف الحالي المتمثل في إنفاق 2 % من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع في عام 2022.

وسمى هذه الدول وهي: اليونان والولايات المتحدة وليتوانيا وبولندا وبريطانيا وإستونيا ولاتفيا.