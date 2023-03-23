جاء ذلك في رسالة بالفيديو بعثت بها فون دير لاين إلى أعضاء البرلمان الأوروبي بمناسبه أسبوع التضامن مع الشعوب التي تكافح ضد العنصرية والتمييز العنصرى والذي يبدأ في 21 مارس من كل عام.

وذكرت فون دير لاين في رسالتها، التي نقلتها المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمي قبل ساعات، أن العنصرية تجعل حياة بعض الناس بيننا نضالا دائمًا ضد التمييز والتحيز، طالما سمعنا جميعًا قصص أشخاص موهوبين ومؤهلين لا يستطيعون الحصول على وظيفة جيدة بسبب مظهرهم أو بسبب لقبهم، وهذه خسارة ليس فقط لهم، ولكن لنا جميعًا.

وأضافت: مع ذلك، يمكن أن يكون التنوع فائدة كبيرة، حيث تنجح الشركات والعلماء أكثر عندما يواجهون وجهات نظر وخبرات متنوعة ويستخدمون نقاط القوة لدى جميع الأشخاص الذين يرغبون في المساهمة، إن كرامة كل شخص يعيش معنا تقف على قدم المساواة مع كرامة أوروبا، التي أريدها أن تصبح مكانًا خاليًا من العنصرية.

وتابعت: "أنه لأجل ذلك، قمنا بتعيين أول منسق لنا لمكافحة العنصرية. وقد وضعنا أول استراتيجية أوروبية لمحاربة معاداة السامية وتعزيز الحياة في أوروبا واستراتيجية أوروبية جديدة للغجر. وقمنا بتعيين منسق جديد للكراهية ضد المسلمين واقترحنا أيضًا إدراج جرائم الكراهية وخطاب الكراهية في قائمة الجرائم التي يتحتم علينا التصدي لها".

وأكدت فون دير لاين أن هذه الإجراءات كانت أوسع مجموعة من الإجراءات المناهضة للعنصرية في تاريخ الاتحاد الأوروبي. مع ذلك، لا تزال هناك فجوة كبيرة يجب سدها بين السياسة والواقع. هناك الكثير الذي يجب القيام به في مؤسساتنا لفهم العنصرية ومكافحتها. وهناك المزيد الذي يجب القيام به في كل قطاع من قطاعات مجتمعاتنا. يجب أن نكون مستعدين لمساءلة أنفسنا وتحيزاتنا وامتيازنا. يجب أن نكون جميعًا مستعدين للتغيير. وهذا يتطلب عملاً يوميًا لا يمكننا القيام به إلا سويًا وتوحيد القوى عبر البلدان وعبر الانقسامات السياسية، حسب قولها.