وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن رئاسة الحرمين حددت مواقع وفترات لقاصدي المسجد الحرام على مدار الساعة وذلك في قبو توسعة الملك فهد، والتوسعة السعودية الثالثة، وفي الدور الأول بتوسعة الملك فهد، بالإضافة لتحديدها مواقع وفترات لقاصدات المسجد الحرام على مدار الساعة، وذلك في التوسعة السعودية الثالثة، والدور الأول بتوسعة الملك فهد.

