وأوضحت الرئاسة "وفقا لوكالة الأنباء السعودية" أن التسجيل ينتهي عند اكتمال العدد المسموح به، حيث يكون التسجيل عبر تطبيق " نسك".

وجهزت رئاسة شئون الحرمين مواقع للاعتكاف لاستقبال قرابة "2,500" معتكف وفق الخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك لهذا العام، كما هيأت بدروم توسعة الملك فهد "للرجال"، والمصليات الخلفية والوسطية بالدور الأول في التوسعة السعودية الثالثة "للرجال والنساء"، مع تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمعتكفين في المسجد الحرام بدءاً من دخولهم وحتى خروجهم.