اليوم السابع
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الخميس، 23 مارس 2023 12:30 م
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دار الإفتاء توضح كيفية تقسيم الوقت اليومى فى رمضان.. إنفوجراف

الخميس، 23 مارس 2023 11:54 ص
دار الإفتاء توضح كيفية تقسيم الوقت اليومى فى رمضان.. إنفوجراف تقسيم الوقت فى رمضان
كتب لؤى على

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نشرت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك، إنفوجراف بعنوان تقسيم الوقت اليومي في رمضان، وجاء كالآتى:-

 
 
تقسيم الوقت فى رمضان
تقسيم الوقت فى رمضان
 
 
 
 
الدعاء حتى الفجر
الدعاء حتى الفجر

تناول السحور
تناول السحور

صلاة الوتر
صلاة الوتر

تبيت نية الصيام
تبيت نية الصيام

قيام الليل والتهجد
قيام الليل والتهجد

اخذ قسط من الراحة قبل السحور
اخذ قسط من الراحة قبل السحور

صلاة التراويح
صلاة التراويح

صلاة العشاء فى وقتها
صلاة العشاء فى وقتها

من العشاء للفجر
من العشاء للفجر

من العشاء إلى الفجر
من العشاء إلى الفجر

من صور الاستعداد لصلاة العشاء
من صور الاستعداد لصلاة العشاء

الاستعداد لصلاة العشاء
الاستعداد لصلاة العشاء

الإفطار
الإفطار

الاستعداد لصلاه المغرب
الاستعداد لصلاه المغرب

صلاه النوافل البعديه
صلاه النوافل البعديه

صلاة المغرب فى وقتها
صلاة المغرب فى وقتها

الافطار على تمر
الافطار على تمر

من المغرب إلي العشاء
من المغرب إلي العشاء

من المغرب الى العشاء
من المغرب الى العشاء

من المغرب إلى العشاء
من المغرب إلى العشاء

الاستعداد لصلاة المغرب
الاستعداد لصلاة المغرب

مصاحبة القران الكريم
مصاحبة القران الكريم

من العصر إلى المغرب
من العصر إلى المغرب

دعاء
دعاء

صلاة العصر فى وقتها
صلاة العصر فى وقتها

اذكار المساء
اذكار المساء

صلاة أربع ركعات قبل العصر
صلاة أربع ركعات قبل العصر

الدعاء بين الأذان والإقامة
الدعاء بين الأذان والإقامة

الاستعداد لصلاه العصر
الاستعداد لصلاه العصر

ترديد الاذان
ترديد الاذان

الاستعداد لصلاة العصر
الاستعداد لصلاة العصر

صلاة النوافل القبلية
صلاة النوافل القبلية

اخذ قسط من الراحة
اخذ قسط من الراحة

صلاة النوافل البعدية
صلاة النوافل البعدية

صلاة الظهر فى وقتها
صلاة الظهر فى وقتها

الدعاء عقب اذان الظهر
الدعاء عقب اذان الظهر

الدعاء بين الاذان والاقامة
الدعاء بين الاذان والاقامة

من صور الاستعداد قبل الصلاة
من صور الاستعداد قبل الصلاة

الاستعداد لصلاة الظهر
الاستعداد لصلاة الظهر

البدء فى ممارسة النشاطات اليومية
البدء فى ممارسة النشاطات اليومية

صلاة الضحى
صلاة الضحى

من الشروق إلى الظهر
من الشروق إلى الظهر

قراءة ورد قرآنى
قراءة ورد قرآنى

اذكار الصباح
اذكار الصباح

صلاة الصبح فى وقتها
صلاة الصبح فى وقتها

صلاة ركعتى الفجر
صلاة ركعتى الفجر

الدعاء عقب الاذان
الدعاء عقب الاذان

الدعاء
الدعاء

الاستعداد لصلاة الفجر
الاستعداد لصلاة الفجر

من الفجر إلى الشروق
من الفجر إلى الشروق
 
 
 
 
 
 

 


تقسيم الوقت فى رمضان

دار الافتاء

شهر رمضان

الوقت فى شهر رمضان



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