دار الإفتاء توضح كيفية تقسيم الوقت اليومى فى رمضان.. إنفوجراف

نشرت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك، إنفوجراف بعنوان تقسيم الوقت اليومي في رمضان، وجاء كالآتى:-
تقسيم الوقت فى رمضان
الدعاء حتى الفجر
تناول السحور
صلاة الوتر
تبيت نية الصيام
قيام الليل والتهجد
اخذ قسط من الراحة قبل السحور
صلاة التراويح
صلاة العشاء فى وقتها
من العشاء للفجر
من العشاء إلى الفجر
من صور الاستعداد لصلاة العشاء
الاستعداد لصلاة العشاء
الإفطار
الاستعداد لصلاه المغرب
صلاه النوافل البعديه
صلاة المغرب فى وقتها
الافطار على تمر
من المغرب إلي العشاء
من المغرب الى العشاء
من المغرب إلى العشاء
الاستعداد لصلاة المغرب
مصاحبة القران الكريم
من العصر إلى المغرب
دعاء
صلاة العصر فى وقتها
اذكار المساء
صلاة أربع ركعات قبل العصر
الدعاء بين الأذان والإقامة
الاستعداد لصلاه العصر
ترديد الاذان
الاستعداد لصلاة العصر
صلاة النوافل القبلية
اخذ قسط من الراحة
صلاة النوافل البعدية
صلاة الظهر فى وقتها
الدعاء عقب اذان الظهر
الدعاء بين الاذان والاقامة
من صور الاستعداد قبل الصلاة
الاستعداد لصلاة الظهر
البدء فى ممارسة النشاطات اليومية
صلاة الضحى
من الشروق إلى الظهر
قراءة ورد قرآنى
اذكار الصباح
صلاة الصبح فى وقتها
صلاة ركعتى الفجر
الدعاء عقب الاذان
الدعاء
الاستعداد لصلاة الفجر
من الفجر إلى الشروق
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