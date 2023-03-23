حياة كريمة توزع كراتين رمضان على أهالى الخانكة بالقليوبية فى أول أيام الشهر الكريم

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت محافظة القليوبية، انطلاق قافلة مؤسسة "حياة كريمة" بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية لتوزيع كراتين المواد الغذائية استعدادًا لشهر رمضان المبارك على أهالي المحافظة في كل أرجاء المحافظة في إطار الخطة المتكاملة للحماية الاجتماعية لمؤسسة حياة كريمة، وتم تغطية معظم قرى مركز الخانكة في أول أيام شهر رمضان اليوم الخميس.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أنه جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية وهند جلال منسق مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية، والعميد أحمد حمدي مدير شرطة المرافق بالقليوبية، وناصر عبد اللطيف نائب مجلس مدينة الخانكة، وعشرات من متطوعين مؤسسة حياة كريمة بالإضافة لمسؤولي المرور.

وشهدت حملة التوزيع إقبال من المواطنين الذين عبروا عن فرحتهم بالمبادرة، متوجهين بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها التخفيف عن كاهل المواطن المصري وتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية التي طالت دول العالم أجمع.