جهاز "حدائق أكتوبر" يكرم رائدات الأعمال والأم المثالية على مستوى المدينة

كتب أحمد حسن

نظم جهاز مدينة حدائق أكتوبر، بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة، احتفالية كبرى لتكريم رائدات الأعمال والأم المثالية على مستوى المدينة، بحضور عدد كبير من قيادات وزارة الإسكان.

من جانبه، أشاد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، بدور مجلس الأمناء داخل المدينة، وما يقدمه من دعم كبير وحقيقى في أعمال التنمية، داخل المدينة.

وشمل الحفل تكريم عدد من السيدات الرائدات في المجتمع المصري ومن المكرمات، المهندسة رجاء فؤاد، مستشار وزير الإسكان، ونادية الكرانى رئيس مجلس أمناء مؤسسة فى محبة الرحمن، وشاهندة عبد الحميد، مدير مركز شباب الصفوة، وغيرهن.

كما تم الإعلان عن الفائزات في مسابقة الأم المثالية من المركز الثامن وصولا إلي المركز الأول، حيث حصلت على المركز الأول سلوى إبراهيم قلاوينة، والأول مكرر مرفت سيد عبد الحليم، تحية رضوان عليو المركز الثاني، ومجلية عصمت عباس المركز الثانى مكرر، ورباب فاروق سيد المركز الثالث، وجميلة حامد خاطر المركز الرابع، وجيهان عبد العال أحمد المركز الخامس، ورشا راشد حسين المركز السادس، وغادة محمد عبد الله المركز السابع، وعنايات صالح علي عثمان المركز الثامن، كما تم تكريم خمسة وأربعون أم مثالية أخرى مهداه من الراعي الفضي للحفل.