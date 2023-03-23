توزيع كراتين رمضان على 4000 مستفيد من غير القادرين بالمنوفية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية ومكتب مشروعات الأورمان فى توزيع 800 كرتونة كرتونة مواد غذائية على (4000 )مستفيد من غير القادرين بمحافظة المنوفية، وذلك فى اول يوم من شهر رمضان المبارك، وضمن مبادرة "كتف فى كتف" والتى أطلقها التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وعرض أمام فوزى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، الخطة التفصيلية لتوزيع الكراتين حيث شملت : قرى العراقيه وزاوية الناعورة وعزبة الشعيره وشمياطس عزبه المعداوي وعزبة الحلفايه وسيدي صالح وعزبة الصفيح وعشما وكفر عشما وسلامون والساحل وسرسنا وكفر السوالميه مركز الشهداء، وقرى ميت فارس وطوخ طنبشا والدبيبة والشهيد فكرى وعزبه الدبيبه وراتب وشيحه وغرام مركز بركة السبع، وقرى جريس ومنشأة جريس وعزبه مصطفى وعزبة طلعت وقريه ساقية المنقدى وقريه ابوعوالي وعزبه الفراعنه وعزبه القنطرة وعزبة المأمور والجزيرة مركز أشمون.

وأوضح أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق مبادرة "كتف في كتف" أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك و بمشاركة 30 جمعية رئيسية كبرى، ويندرج أسفلها 25 ألف جمعية قاعدية على مستوى الجمهورية، حيث ستعد المبادرة الأكبر لتحقيق الحماية الاجتماعية فى المجتمع المصرى، وبمشاركة عددًا كبيرًا من الشباب المتطوع فى كل محافظات مصر.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.