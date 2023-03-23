اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بدء عصر جديد من الخدمات الرقمية..

توجيهات الرئيس السيسى بعد الاجتماع بالحكومة فى العاصمة الإدارية.. إنفوجراف

الخميس، 23 مارس 2023 03:27 م
توجيهات الرئيس السيسى بعد الاجتماع بالحكومة فى العاصمة الإدارية.. إنفوجراف الرئيس السيسي

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء أعضاء الحكومة، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية فى العاصمة الإدارية الجديدة. 

الرئيس
 
الرئيس السيسى يجتمع بحكومة مدبولى بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية
 
الاجتماع تناول استعراض خطة الحكومة لنقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة
 
وجه الرئيس بأن الانتقال للعاصمة يجب أن يكون تطويرا حقيقيا للجهاز الإدارى
 
التحول إلى الحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة والرقمية للمواطنين
 
الانتقال إلى مرحلة الجمهورية الجديدة، والتى تحتاج لجهد وعمل وتضحية من جميع أبناء الوطن 
 
الاطلاع على تطورات تنفيذ أول مراحل "حياة كريمة" والاستعداد للثانية

 


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