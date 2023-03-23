توجيهات الرئيس السيسى بعد الاجتماع بالحكومة فى العاصمة الإدارية.. إنفوجراف

الرئيس السيسى يجتمع بحكومة مدبولى بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية

الاجتماع تناول استعراض خطة الحكومة لنقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة

وجه الرئيس بأن الانتقال للعاصمة يجب أن يكون تطويرا حقيقيا للجهاز الإدارى

التحول إلى الحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة والرقمية للمواطنين

الانتقال إلى مرحلة الجمهورية الجديدة، والتى تحتاج لجهد وعمل وتضحية من جميع أبناء الوطن

الاطلاع على تطورات تنفيذ أول مراحل "حياة كريمة" والاستعداد للثانية