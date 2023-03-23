"تعليم الوادى الجديد" يعلن تفاصيل المسابقات الرمضانية للمدارس والطلاب

أعلن قطاع تعليم الوادي الجديد عن تنفيذ عدد من المسابقات خلال شهر رمضان المبارك تضمنت مسابقة لأفضل مدرسة تستقبل شهر رمضان الكريم للمراحل الثلاث ابتدائي اعدادي ثانوي ( عام وفني) ومدارس التربية الخاصة بالتعاون مع توجيه عام التربية الاجتماعية

وشملت مجالات التقييم الاهتمام بالمدرسة من حيث ( المبنى المدرسى _ توفير بيئة تعليمية مناسبة جاذبة للطلاب _: الشكل الجمالي للمدرسة ) و خطة استقبال شهر رمضان ( مراسم الاستقبال الاولي ، ندوات وورش العمل المنفذة ، تنفيذ المسابقات الرمضانية ، تنفيذ البرامج والأنشطة المختلفة ) والتواصل بين المدرسة والمؤسسات الأخرى ( مجلس الامناء ، أولياء الأمور، مؤسسات المجتمع المدني ، المؤسسات الحكومية المختلفة) ومشروعات متميزة داخل المدرسة ( برامج مبتكرة _ مبادرات رمضانية )

وتمثلت أهداف المسابقة في الاهتمام بالأنشطة الاجتماعية والثقافية والدينية والفنية داخل المدارس تفعيل دور المدرسة فى اكساب الطلاب الأخلاق الحميدة، وتنمية الحس الفني والذوق العام، والتواصل بين المدرسة ومؤسسات المجتمع، بما يعود بالنفع على أبنائنا، الطلاب فضلًا عن الاهتمام بالمدرسة كبيئة تعليمية جاذبة، وخلق روح التنافس بين المدارس في الأنشطة المختلفة .

وسيتم تقييم المدارس على مستوى الإدارة التعليمية التابعة، طبقا لبنود التقييم ويتم اختيار أفضل مدرسة من كل مرحلة تعليمية للتصفية على مستوى المديرية وإعلان المدارس الفائزة ومنحهم الجوائز.

كما أعلن القطاع عن تنفيذ مسابقة تستهدف الطلاب من المراحل المختلفة .رياض الاطفال _ الابتدائية _ الإعدادية _ الثانوية ( عام وفني ) وطلاب التربية الخاصة بجميع الإدارات التعليمية بالتعاون والتنسيق مع توجيه عام اللغة العربية والتربية الدينية، وسيتم طرح 30 سؤال فى الدين واللغة عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة وتتم التصفية لاختيار 3 فائزين من كل إدارة تعليمية

كما جرى إطلاق مسابقة الجمال والاتقان في القران ( مسموعة ) عبارة عن مقطع صوتي لا يزيد عن دقيقة ونصف يتضمن مقطعا صوتيا للمتسابق تراعى في أحكام التلاوة وحسن الاداء وجمال الصوت مشفوعا بالاسم والصف والمدرسة والادارة وللمتسابق حرية اختيار الموضوع القرآني بالإضافة إلى جانب الانشاد الديني (مسموعة )، حيث يقوم المتسابق بعمل تسجيل صوتي للنشيد الديني يختاره فيما لا يزيد عن دقيقه ونصف يراع في جمال الصوت والضبط اللغوى .

وترسل المقاطع الخاصة بالاتقان والجمال في القران وكذلك الإنشاد الدينى على رقم الواتس / 01220293372 على أن يشارك المتسابق فى بمسابقة واحدة من الثلاث مسابقات، وسيتم التقييم على مستوى المديرية و إعلان الفائزين ومنحهم الجوائز بحفل الختام.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن تنفيذ مسابقة تستهدف الطلاب من المراحل المختلفة بالتنسيق مع توجيه عام المكتبات تتضمن طرح سؤال ثقافي اسبوعي عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة ويتم تجميع الاجابات نهاية الشهر وإرسالها لتوجيه عام المكتبات، ومسابقة أجمل مجلة عن شهر رمضان بجانب تنفيذ مجموعة من المحاضرات واللقاءات عن فضل الصيام، ورشة عمل لتنفيذ مطوية عن شهر رمضان، مسابقة بحثية عن ليلة القدر وفضلها، ويتم التقييم على مستوى الادارات التعليمية لأختيار أفضل العناصر المتميزة ومن ثم التقييم على مستوى المديرية وإعلان الفائزين ومنحهم الجوائز.