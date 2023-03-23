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تعليم القاهرة تحدد مواعيد تقييم الطلاب فى المهام الأدائية.. التفاصيل

الخميس، 23 مارس 2023 09:59 ص
تعليم القاهرة تحدد مواعيد تقييم الطلاب فى المهام الأدائية.. التفاصيل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أرسلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، خطاباً بشأن امتحانات شهر مارس لصفوف النقل، والمهام الأدائية، وتقييمات الصفوف الأولي للعام الدراسي الحالي 2022/2023، والمشروعات البحثية، مؤكدة أنه بناء علي الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2023، يعقد امتحان شهر مارس في جزء من حصة المادة، وعلى مستوى المدرسة، علي أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها في الأسبوع الأول من شهر أبريل.

وأوضحت مديرية التعليم بالقاهرة، أنه يتم عقد المهام الأدائية في الأسبوع الثاني من شهر أبريل علي أن يتم الانتهاء من المهام الأدائية يوم الخميس 13 أبريل 2023، وتستمر تقييمات الصفوف الأولي وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023.

وأكدت مديرية تعليم، أنه بالنسبة للمشروعات البحثية الخاصة بالصف السادس يطبق القرار الوزاري رقم 168، مؤكده على حظر عقد الاختبارات والمهام الأدائية خلال أيام العيد.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتظام الدراسة فى شهر رمضان المبارك لاستكمال مناهج الفصل الدراسي الثانى، موضحة أن توزيع المناهج ممتد حتى نهاية أبريل المقبل قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى 6 مايو المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن قواعد الحضور خلال شهر رمضان تنظمها المدارس حسب الفترات الدراسية وجداول الحصص، مضيفة أنه لا يوجد رفع لغياب الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس.


التربية والتعليم

امتحان شهر مارس

امتحان المهام الأدائية

اخبار مصر



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