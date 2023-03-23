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تعرف على محطات مونوريل العاصمة الإدارية ونسب التنفيذ.. فيديو

الخميس، 23 مارس 2023 02:24 م
تعرف على محطات مونوريل العاصمة الإدارية ونسب التنفيذ.. فيديو مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت وزارة النقل فيديو يظهر اعمال تنفيذ مونوريل شرق النيل "العاصمة الإدارية"، والمحطات الجارى تنفيذها بالخط، والذى يربط مدينة نصر بالقاهرة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى اقترب تشغيله، ضمن خطة وزارة النقل بالتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة.

ويربط مونوريل شرق النيل ( العاصمة الادارية ) مدينة نصر بالعاصمة الادارية حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولا إلى شارع الخليفة الظافر والحي السابع مرورا بشارع ذاكر حسين وصولا الي الوفاء والامل ثم يتجه إلى محور المشير طنطاوي وشارع التسعين الجنوبي وصولا الى بيت الوطن ثم يمر بأحياء العاصمة الادارية الجديدة وهذا المسار به العديد من الكتل السكنية عالية الكثافة.

ويتم تنفيذ المونوريل بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الأخرى حيث يتميز المونوريل بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات افقية كبيرة ولا يحتاج الي تعديلات كثيرة في المرافق كما تقل فيه أعمال نزع الملكيات إلى حد كبير

ويتم تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل (6 أكتوبر)، ويربط منطقة المهندسين وامبابة بمدينة 6 أكتوبر حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة وادي النيل متجها إلي محور 26 يوليو عالي الكثافة وصولا إلى داخل أحياء مدينة 6 أكتوبر ومنتهيا بالمنطقة الصناعية بالمدينة.


المونوريل

مونوريل العاصمة

النقل

مشروعات النقل

مونوريل 6 أكتوبر



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