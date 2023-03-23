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تعرف على تفاصيل إغلاق نفق العروبة بمدينة نصر والتحويلات المرورية × 10 نقاط

الخميس، 23 مارس 2023 12:30 ص
تعرف على تفاصيل إغلاق نفق العروبة بمدينة نصر والتحويلات المرورية × 10 نقاط إغلاق طريق - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة نفق العروبة بمدينة نصر، لاستكمال أعمال إنشاء محطات المونوريل، ونلخص تلك الأعمال في السطور التالية:
 
1- غلق نفق العروبة يستغرق أسبوعين. 
 
2- الأعمال خاصة بالمونوريل لرفع كمر معدنى.
 
3- الغلق بشكل كلى من شارع عباس حتى محور النصر.
 
4- الغلق يكون ليلا فقط من الساعة 12،05 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم.
 
5- إجراء تحويلات أمام لقادم من محور العروبة يستكمل محور العروبة فيميناً شارع الطيران تجاه محور النصر.
 
6- تحويل حركة السيارات القادم من شارع خلف الاستاد يسلك يساراً شارع الإستاد البحرى فيميناً محور العروبة فيمينا شارع الطيران تجاه محور النصر.
 
7- سيتم غلق مخرج نفق العروبة المتجه إلى شارع يوسف عباس وتحويل حركة المركبات إلى محور العروبة.
 
8- تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.
 
9- التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية.
 
10- وضع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين لمنع الحوادث.

إدارة المرور

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