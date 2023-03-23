اليوم السابع
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تجديد حبس لص السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع فى القاهرة 15 يوماً

الخميس، 23 مارس 2023 01:42 م
تجديد حبس لص السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع فى القاهرة 15 يوماً سرقة سيارة - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس عاطل،  15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة سيارات المواطنين فى منطقة الظاهر . 
 
كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الظاهر، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ووجهت له تهمة السرقة. 
 
ونجحت الأجهزة الأمنية  فى ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" لقيامه بسرقة سيارة من أحد الأشخاص حال توقفها أمام العقار سكنه بدائرة قسم شرطة الظاهر، وإعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وعثر بحوزته على (15 مفتاح  سيارة مصطنع - سلاح أبيض- كشاف)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

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