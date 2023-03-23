وذكر الكرملين، في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن الجانبين ناقشا معا آفاق التعاون الروسي-العُماني، كما أوليا اهتماما خاصا بتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي وتنفيذ المشروعات المشتركة التي تقوم على مبدأ تبادل المنفعة خاصة في مجالي النقل والخدمات اللوجيستية.

وبحث الجانبان أيضًا الموقف الراهن في الشرق الاوسط ، واتفقا على إبقاء الاتصال والحوار بين البلدين على مختلف المستويات، كما هنأ بوتين السلطان هيثم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بحسب البيان. كما أشار البيان إلى أن المكالمة تمت بمبادرة من الجانب العُماني.

يُشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتي وسلطنة عمان تأسست في عام 1985. وفي عام 1991، اعترفت عمان رسميًا بروسيا خلفًا للاتحاد السوفيتي.