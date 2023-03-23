بوابة مصر للاستكشاف تنظم ورشة عمل لمزايدة تنمية الحقول المتقادمة.. صور

كتبت - مروة الغول

نظم فريق عمل بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج بقطاع البترول ورشة عمل فنية متخصصة حول تنمية آبار حقول البترول المتقادمة ومناقشة افضل السبل لاستغلالها، والقاء الضوء على أول مزايدة عالمية تم طرحها مؤخرا لتنمية هذه الحقول في 8 مناطق بخليج السويس وصحراء مصر الشرقية.

جاء ذلك بمشاركة القيادات التنفيذية والخبراء من قطاع البترول والشركات العالمية في الورشة والتي ضمت الدكتور سمير رسلان وكيل وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، والجيولوجى محمد محى نائب رئيس هيئة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والجيوفيزيقي محمد رضوان مدير بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج و الجيولوجية، انستازيا بولي مدير الاستكشاف بشركة شلمبرجير وخبراء بالشركات العالمية المتخصصة فى تنمية الحقول.

وشهدت ورشة العمل التي أقيمت بعنوان (مصر تعلن عن أول مزايدة رقمية لتنمية الحقول المتقادمة) عرضا تقنيا للمزايدة التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول عبر البوابة حيث قام فريق عمل الدراسات الجيولوجية والإنتاجية بالبوابة بعرض واف للفرص الاستثمارية الحالية لثمانية حقول مطروحة بالمزايدة من خلال شرح البيانات الفنية والتراكيب الجيولوجية وعرض المعلومات السيزمية ومعلومات الابار والبيانات الإنتاجية والتسهيلات المتاحة لكل حقل والمخزون، علاوة على الشروط الفنية والتجارية الخاصة بالمزايدة للاستثمار في تنمية هذه الحقول.

كما شهدت ورشة العمل إلقاء الضوء على الركائز الأساسية لبوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج المتمثلة في تخزين والحفاظ على بيانات الاستكشاف والإنتاج المسجلة وإتاحتها للشركات من خلال الوصول السهل والآمن بالإضافة إلى خلق قيمة مضافة من البيانات من خلال الدراسات الجيولوجية والإقليمية والترويج للفرص الاستثمارية بالمزايدات العالمية لمناطق الاستكشاف البكر والمتقادمة.

وتن تنظيم مناقشات موسعة خلال الورشة مع الشركات العالمية للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات المطروحة سواء الخاصة بأنشطة المشروع أو بالحقول المطروحة بالمزايدة.

وقد تحدث الدكتور سمير رسلان وكيل وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والجيولوجي محمد محي نائب رئيس هيئة البترول للاتفاقيات والاستكشاف خلال ورشة العمل موضحين الهدف من طرح هذه المزايدة وأهم المستجدات والأساليب الحديثة في مجال تنمية الحقول المتقادمة للحصول علي افضل النتائج لتعظيم الإنتاج منها.

كما تناول الجيوفيزيقي محمد رضوان مدير مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج بوزارة البترول النشاط الاستكشافي للأحواض الجيولوجية المختلفة وحجم الإنتاج بمصر لافتا إلى أن مشروع بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج يمثل نقلة نوعية حديثة في آليات تسويق الفرص الاستثمارية البترولية واستحداث آليات متطورة للمساعدة على سرعة وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم تنافسية مصر فى مجالات البحث والاستكشاف.