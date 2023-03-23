بريطانيا تتهم سفاح المصلين بالشروع فى القتل.. BBC: حرق 2 بعد مغادرة مساجد

كتبت: نهال أبو السعود

وجهت الشرطة البريطانية تهمتين تتعلقان بالشروع في القتل لرجل يدعى محمد ابكر اشعل النار في رجلين في برمنجهام ولندن بعد مغادرة المسجد، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية

وقالت شرطة ويست ميدلاندز إن أبكر يزعم أنه رش مادة على رجلين وأشعل النار فيها في هجمات منفصلة ، في إيلينج في 27 فبراير وبرمنجهام في 20 مارس.

قالت شرطة العاصمة إن حادثة في إدجباستون ، برمنجهام ، حيث أضرمت النيران في رجل وهو في طريقه إلى منزله من مسجد يوم الاثنين ، ارتبطت بحادث مماثل في إيلينج ، غرب لندن ، حيث أضرمت النيران في رجل آخر في فبراير.

ووفقا للتقرير، يعمل المحققون من قيادة المنطقة الغربية مع شرطة ويست ميدلاندز لتحديد الظروف الكاملة المحيطة بالحوادث ، حيث تقود قوة ويست ميدلاندز التحقيق.

أحد الضحايا ، وهو رجل يبلغ من العمر 70 عامًا ، أضرمت النيران على بعد ياردات فقط من منزله أثناء عودته إلى منزله من مسجد في برمنجهام، وقال محامي الاسرة ان ابنه طلب المساعدة قائلاً "والدي يحترق"

وتسبب الحادث في إصابة محمد رياز ، عامل مصنع متقاعد ، بحروق شديدة في وجهه ويديه وصدره، ولا يزال في حالة مستقرة في مستشفى الملكة إليزابيث في برمنجهام

قال صديق العائلة والمحامي شهبون حسين ، الذي يقع مكتبه مقابل المسجد ، إنه تلقى رسالة نصية من نجل رياز في غضون دقائق من الهجوم جاء فيها: "تلقيت رسالة نصية تقول والدي يحترق - شخص ما أشعل النار في أبي ".

وتابع: "اعتقدت أنني أخطأت في القراءة وأنه ربما أضرم شخص ما النار في سيارته ولكن أصبح من الواضح أنني لم أخطئ في القراءة على الإطلاق سمعت صراخ والده ، خرجت الأسرة من المنزل ورأته يحترق.

وقيل إن رياز كان عائدا إلى منزله من المسجد حوالي الساعة 6 مساء عندما بدأ المشتبه به يتحدث معه. ثم احتدت الأمور وبحسب ما ورد سكب ابكر سائل على رباز قبل إشعال النار فيه.