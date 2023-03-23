بروتوكول تعاون بين التموين ومحافظة القليوبية لإنشاء مبنى تجارى إدارى

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، توقيع ‏اللواء خالد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ‏للشركة العامة لتجارة الجملة، ورئيس مدينة بنها، بروتوكول ‏تعاون لإنشاء مبنى تجارى - إدارى لخدمة أهالي المنطقة في ‏بنها، والمبنى سيقام على مساحة 2300 متر.



وسيتم تكليف شركة متخصصة في إدارة وتشغيل المبنى لاستغلاله أفضل استغلال ممكن بما يحقق الهدف من إنشائه لجميع الأطراف، كما يشمل البروتوكول ‏الموقع أن يكون المبني مطابق للمواصفات والمقاييس لإنشاء المراكز التجارية، ويصل ارتفاعه إلي 36 مترا لتقديم جميع الخدمات ‏للمواطنين بمدينة بنها.



وقال اللواء خالد عبد الله الرئيس ‏التنفيذى والعضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، إن تصميم ‏المبنى سيسمح بتقديم كافة الخدمات التجارية بالمنطقة ومدة بجميع الوسائل التكنولوجية المهمة التي تساهم ‏في قضاء احتياجات المواطن بسهولة ويسر.









أثناء توقيع البروتوكول



بعد التوقيع



جانب من اللقاء



