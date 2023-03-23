بروتوكول تعاون بين التموين ومحافظة القليوبية لإنشاء مبنى تجارى إدارى

شهد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، توقيع اللواء خالد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، ورئيس مدينة بنها، بروتوكول تعاون لإنشاء مبنى تجارى - إدارى لخدمة أهالي المنطقة في بنها، والمبنى سيقام على مساحة 2300 متر.
وسيتم تكليف شركة متخصصة في إدارة وتشغيل المبنى لاستغلاله أفضل استغلال ممكن بما يحقق الهدف من إنشائه لجميع الأطراف، كما يشمل البروتوكول الموقع أن يكون المبني مطابق للمواصفات والمقاييس لإنشاء المراكز التجارية، ويصل ارتفاعه إلي 36 مترا لتقديم جميع الخدمات للمواطنين بمدينة بنها.
وقال اللواء خالد عبد الله الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، إن تصميم المبنى سيسمح بتقديم كافة الخدمات التجارية بالمنطقة ومدة بجميع الوسائل التكنولوجية المهمة التي تساهم في قضاء احتياجات المواطن بسهولة ويسر.
أثناء توقيع البروتوكول
بعد التوقيع
جانب من اللقاء
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