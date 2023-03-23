وقال بايدن - في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الالكتروني اليوم الخميس، "أنا وجيل نتقدم بأطيب تمنياتنا للمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء البلاد وحول العالم بمناسبة شهر رمضان المبارك؛ وقت الصيام والنمو الروحاني"، مضيفا "خلال هذا الوقت المقدس من التأمل، تؤكد الولايات المتحدة مجددًا دعمها للمجتمعات المسلمة التي تعاني من المصاعب والدمار".

وأكد استمرار الوقوف إلى جانب شعب تركيا وسوريا - الذين فقدوا العديد من أحبائهم خلال الزلازل المدمرة الأخيرة - ومع شعب باكستان، الذي يعيد بناء حياته بعد فيضانات الصيف الماضي.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: اليوم بشكل خاص، نتذكر حق الإنسان العالمي في ممارسة الديانات والصلاة بسلام وانفتاح، مشددا على وقوف الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها متضامنة مع المسلمين الذين ما زالوا يواجهون الاضطهاد- بما في ذلك الروهينجا في ميانمار، والمجتمعات المسلمة الأخرى التي تواجه الاضطهاد في جميع أنحاء العالم.