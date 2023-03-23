انتعاش أسواق المخللات بالإسكندرية فى رمضان..صور

الإسكندرية -أحمد الزغبى

قدم "اليوم السابع" تقريرا مصورا من أسواق الحقانية بوسط محافظة الإسكندرية، حول أجواء شهر رمضان المبارك، فى كل شوارع الإسكندرية، حيث تشهد الأسواق انتعاش فى حركة بيع المخللات بجميع أنواعها.

وقال أحمد المصرى، أحد بائعى المخللات بسوق الحقانية، إن كل عام فى شهر رمضان يحرص على عرض أكبر تشكيلة من المخللات الشهيرة والمحبوبة لدى المواطن المصرى خاصة فى شهر رمضان، من الفلفل البلدى والمكسيكى والليمون المعصفر، والزيتون بكل أنواعة، والبصل، الباذنجان، والجزر، والتشكيلات الرائعة من المخللات المختلفة الحار منها والبارد والمكس المشكل.

وأضاف أحمد المصرى، لـ"اليوم السابع"، أن أسعار المخللات هذا العام منخفضة وهناك كميات كبيرة من جميع المخللات، ويباع الفلفل مكسيكى بـ20 جنيها والمشكل 20 جنيها، وخيار 30 جنيها، وزيتون خلطة 20 جنيها، وبصل 30 جنيها، وخيار هندى 60 جنيها، ليمون 20 جنيها، زيتون محشى جزر 50 جنيها ويتوافر جميع المنتجات.

وحول الاستعدادات لشهر رمضان قال نستعد لهذا الشهر الكريم منذ شهر رجب، ويتم قبلها بأسبوعين بدء عرض جميع أنواع المخللات، والتى تشهد انتعاش فى حركة البيع، ويتوافد عليها المواطنون من بعد العصر حتى قبل مدفع الإفطار لشراء المخللات.

وتعد المخللات من المأكولات التى تلقى إقبالا من قبل المواطنين، حيث لا تخلو مائدة خلال الشهر الكريم من طبق المخللات المشكلة بأشكال وأنواع مختلفة، حيث يعد من أهم الأطباق لفتح الشهية فى موائد مصر، و لايخلو سوق بالإسكندرية من وجود بائعى المخللات.