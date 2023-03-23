المشدد 5 سنوات لعامل بمطعم لحيازته طربتين حشيش في الاسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المنعم الشناوى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف فؤاد شعبان، والمستشار عبد السلام عبد الغفور الخولى والمستشار أحمد رفاعى شرف الدين وسكرتير المحكمة أيمن مصيلحى، بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم " م.ر.ح" وتغريمه مبلغ مالي قدرة 50 ألف جنيه مما أسند إليه ومصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية فى اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة ،برقم 17546 لسنة 2022 قسم شرطة العطارين ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة العطارين ، يفيد بضبط المتهم، وبحوزته مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العطارين ، بأن التحريات دلت على قيام المتهم " م.ر.ح" عامل بمطعم ، بمزالة نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه، وبتفتيشة عثر بحوزته على 2 طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة.

وبعرض المتهم على النيابة لمباشرة التحقيقات تبين من تقرير المعمل الكيميائي أن القطعتين المضبوطتين ،بحوزة المتهم لمخدر الحشيش، وأن وزنهما 1.87جراما، وأن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على المادة 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية والمستبدله بالقانون رقم 170 لسنة 1981، قررت إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته، والتي أصدرت حكمها على المتهم.