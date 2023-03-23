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القبض على 7 عاطلين بحوزتهم 3.5 كيلو حشيش وهيروين بالقاهرة

الخميس، 23 مارس 2023 11:49 ص
القبض على 7 عاطلين بحوزتهم 3.5 كيلو حشيش وهيروين بالقاهرة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

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شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، حملات أمنية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (شخصين) حال إستقلالهما مركبة "توك توك" قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة التبين ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطهما الإجرامى والمركبة لسولة التنقل.

كما نجح رجال المباحث في ضبط ( أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرح)حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو ونصف جرام – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول – 2 ميزان حساس) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ، والهاتفين للتواصل مع عملائه والميزانين لإستخدامهما فى تجهيز المواد المخدرة .

وضبط (3 أشخاص – "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال إستقلالهم سيارة "قيادة أحدهم وملك والده" ، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش– 3 هواتف محمولة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والهواتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تحركاتهم ، وأقروا بتحصلهم على المواد المخدرة المضبوطة .

وتمكن رجال المباحث ، في ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان) حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (كمية لمخدر الإستروكس وزنت كيلو جرام – مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواة" – هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

 


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