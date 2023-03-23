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القاهرة الإخبارية: اشتباكات بين قوات الأمن الفرنسية ومحتجين بسبب قانون التقاعد

الخميس، 23 مارس 2023 09:56 م
القاهرة الإخبارية: اشتباكات بين قوات الأمن الفرنسية ومحتجين بسبب قانون التقاعد فرنسا
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك اشتباكات بين قوات الأمن الفرنسية ومحتجين على قانون التقاعد، موضحة أن مظاهرات حاشدة في فرنسا احتجاجا على تمرير قانون إصلاح التقاعد .

وفى وقت سابق شهدت شوارع فرنسا حالة من الفوضى بسبب اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، فيما تجمع بضع مئات من المحتجين من أجل الحصار، أدى إلى توقف حركة المرور، وتدخلت الشرطة لفض الاحتجاجات، وذلك حسبما نشر موقع وكالة الأنباء رويترز صورا.

 

أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واندفعت نحو المتظاهرين على الطريق وفي الحقول المجاورة، شهدت فرنسا موجة من الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة ، حيث تجاوزت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجلس النواب في البرلمان للمضي قدمًا في إصلاح نظام التقاعد الذي لا يحظى بشعبية كبيرة ، والذي سيرفع سن التقاعد من 62 إلى 64.

 

 

 


فرنسا

احتجاجات

مظاهرات

باريس

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