"الطمع القاتل".. إيهاب خسر كل ما يملك أمام حلم الثراء السريع

كتب أحمد حسني

سلسلة جديدة تحت عنوان " الطمع القاتل" نقدمها في شهر رمضان نروى فيها قصص واقعية من ضحايا المستريحين، ما بين هنا وهناك ووعود الثراء الفاحش السريع، يقع الضحايا الذين يرون قصصهم بعقول ضائعة ومشاعر لا توصف على ضياع "شقى العمر".

فمهما تم القبض على المحتالين ونُشرت قصصهم، لا يزال هناك محتالين جدد يستطيعون أن يصلوا إلى قلوب المجني عليهم بكلام معسول ووعود واهية تقودهم لعنان السماء ثم تهبط بهم إلى الأرض.

الحلقة الأولى

قال إيهاب عزب، أحد ضحايا مستريح البيتكوين، إنه باع كل أملاكه، مستطردًا: "كان عندى عمارة بعتها كلها، وكنت بتعامل مع شركة لاستثمار البيتكوين، والشركة التزمت معانا شهرين، والشهر الثالث قفل، أنا كنت حاطط ما يقرب من 2 مليون ومراتى دافعه مليون جنيه، بإجمالى 3 مليون جنيه لمستريح البيتكوبن".

وأضاف ضحية المستريح: "أنا معنديش أى مصدر دخل كنت مليونير، دلوقتى ساكن بالإيجار، معنديش أى فلوس أقدر أصرف على ولادى، ابنى خد الثانوية معرفتش أدخله كلية، مش قادر حتى أدفع الإيجار"، مؤكدًا أنه ملتزم بالتحقيقات وقررات المحكمة، بعد أن تعاطف مع المتهم من قبل وقام بدفع مبلغ 100 ألف جنيه لإخراج المتهم من محبسه على أمل أن يعيد الأموال لأصحابها، موجها رسالة للجميع:" أوعى تمشى ورا مستريح، اشتغل أنت بنفسك".