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الصحة: فحص المقبلين على الزواج بالوحدات الصحية من 9 صباحا حتى 1 ظهرا

الخميس، 23 مارس 2023 10:04 ص
الصحة: فحص المقبلين على الزواج بالوحدات الصحية من 9 صباحا حتى 1 ظهرا فحص المقبلين على الزواج
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن مواعيد العمل خلال شهر رمضان بالوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا .

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت إجراء الفحص الطبي لـ51 ألفًا و335 شابًا وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـفحص المقبلين على الزواج والتي انطلقت 26 من شهر فبراير الماضي، تحت شعار «100 مليون صحة».

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إصدار 28 ألفًا و802 شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـ(QRCode) للمقبلين على الزواج، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، ولابد من إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:

www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).


الصحة

المقبلين على الزواج

الوحدات الصحية



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