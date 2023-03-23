السيطرة على حريق شقتين فى الحوامدية وإمبابة

كتب عبد الرحمن سيد

عرب الساحة المتفرع من شارع غزوة بدر بمنطقة الحوامدية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات. تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بشارعبمنطقة الحوامدية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بشارع جامع بلال بمنطقة إمبابة ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقتين سكنيتين فى منطقة الحوامدية وإمبابة ، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحرائق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرتهم ومنع امتدادهم وتمت السيطرة عليهم دون إصابات.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل سيارة سوزوكى أمام البوابة الثالثة - دريم لاند بمدينة 6 أكتوبر ولم يسفر الحريق عن وقوع اى اصابات وتمت عملية الإخماد بالكامل.