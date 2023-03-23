السيطرة على حريق شقة سكنية فى قرية كفر منصور بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بالطابق الثالث، بعقار مكون من 3 طوابق، بقرية كفر منصور دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح، وتتم الآن أعمال التبريد لمنع نشوب الحريق مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من أحد الأشخاص بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث بعقار مكون من 3 طوابق بقرية كفر منصور دائرة مركز شرطة طوخ.

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لموقع الحريق، وجري الدفع بسيارة إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث بعقار مكون من 3 طوابق بقرية كفر منصور دائرة مركز شرطة طوخ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.