اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 مارس 2023 01:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

السكة الحديد تعدل اليوم مواعيد 10 قطارات لتناسب أوقات العمل فى رمضان

الخميس، 23 مارس 2023 01:00 ص
السكة الحديد تعدل اليوم مواعيد 10 قطارات لتناسب أوقات العمل فى رمضان قطارات السكة الحديد - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعدل اليوم السكة الحديد، بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك، مواعيد عدد من القطارات على بعض الخطوط بما يتماشى مع مواعيد هذا الشهر الكريم، وتيسيرا على جمهور الركاب خلال الشهر العظيم، وبيانها كالتالى:
 
أولًا : خط القاهرة / الإسكندرية:
- قيام قطار 921 VIP القاهرة / الإسكندرية الساعة 19:00 بدلا من الساعة 17:00 يصل الإسكندرية الساعة 21:40.
- قيام قطار 2022 تالجو الإسكندرية / القاهرة الساعة 7:00 بدلا من الساعة 5:50 يصل القاهرة 9:35.
- قيام قطار 906 VIP الإسكندرية / القاهرة الساعة 7:30 بدلا من الساعة 7:00 يصل القاهرة 10:05.
 - قيام قطار 928 VIP الإسكندرية / القاهرة االساعة 15:00 بدلا من الساعة 18:00 يصل القاهرة الساعة 17:50.
- قيام قطار 3008 ثالثة مكيفة الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:45 بدلا من الساعة 5:35 يصل القاهرة 8:30.
- قيام قطار 8 روسى تهوية الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:10 بدلا من الساعة 5:20 يصل القاهرة الساعة 9:15.
 
ثانيًا : خط القاهرة / طنطا / المنصورة:
- قيام قطار 948 سياحي المنصورة / القاهرة الساعة 5:35 بدلا من الساعة 5:45 يصل القاهرة الساعة 8:20.
- قيام قطار 65 ركاب طنطا / المنصورة الساعة 16:50 بدلا من الساعة 16:45 يصل المنصورة الساعة 18:20.
- قيام قطار 1915 سياحي شبرا الخيمة / المنصورة الساعة 15:35 بدلا من الساعة 17:25 يصل المنصورة الساعة 17:50.
- قيام قطار 1914 سياحي المنصورة / شبرا الخيمة الساعة 6:35 بدلا من الساعة 6:45 يصل شبرا الخيمة 8:45.
 
كما تقرر إيقاف تشغيل قطاري 927 / 904 مكيف القاهرة / الإسكندرية والعكس نهائياً لوجود خدمة بديلة في نفس الميعاد وبنفس الجودة مع زيادة عدد المقاعد.

مواعيد القطارات

مواعيد قطارات السكة الحديد

السكة الحديد

قطارات السكة الحديد

شهر رمضان

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

التأخيرات المتوقعة اليوم فى مواعيد القطارات بالسكة الحديد

الأربعاء، 22 مارس 2023 09:20 ص

مواعيد قطارات السكة الحديد فى الوجهين البحرى والقبلى

الأربعاء، 22 مارس 2023 05:00 ص

حصاد الوزارات.. السكة الحديد تشغل خدمة جديدة على الوجهين البحرى والقبلى الخميس

الثلاثاء، 21 مارس 2023 05:00 م

خطوات استخدام البوابات الإلكترونية بمحطات السكة الحديد.. فيديو

الثلاثاء، 21 مارس 2023 04:27 م

السكة الحديد تشغل خدمة جديدة على الوجهين البحرى والقبلى الخميس.. تفاصيل

الثلاثاء، 21 مارس 2023 02:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة