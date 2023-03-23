وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المهندس وسام بن محمد مقادمي أن التطبيق يحتوي على التلاوات القرآنية لكامل القرآن الكريم لأئمة الحرمين الحاليين والسابقين، وتسجيلات الحرمين لصلاة التراويح للمسجد الحرام والمسجد النبوي، كما يحتوي على التفسير الميسر الذي يمكن استعراضه كاملًا أو على مستوى السورة أو الآية، مع تمييز الآية في التفسير بالرسم واللون وبيان رقمها، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).



وأشار إلى أن محرك البحث للتطبيق دقيق في ألفاظ القرآن الكريم وتراكيبه وفائق السرعة والدقة على مستوى الكلمة أو الجملة، ويتجاهل محرك البحث الأخطاء الإملائية الشائعة كالهمزة والهاء والتاء المربوطة وغيرها، ويقوم بحفظ كلمات البحث السابقة ليسهل الرجوع إليها في أي وقت لاحق، لافتًا إلى أن فهرس القرآن الكريم صُمم ليسهل على المستخدم التنقل داخل المصحف سواء بالأجزاء، أو بأسماء السور، أو برقم الصفحة.



وأضاف أن مصحف الحرمين يتميز بخاصية الإشارة المرجعية (الفاصلة) لمواضع التوقف على مستوى الصفحة، وخاصية تحديد الآيات المفضلة على مستوى الآية، واستعراضها في شاشة واحدة، لسهولة الرجوع إليها في أي وقت، كما يدعم التطبيق نمط القراءة الليلية، والذي يساعد في راحة العينين خاصة في الأماكن المظلمة، ويتيح خدمة مشاركة الآيات القرآنية سواء كان على مستوى الصفحة كاملة، أو آية محددة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مبينًا أن فريق الترجمة يعمل على ترجمة شاشات التطبيق لمختلف لغات العالم، ويضم أربع لغات بالإضافة إلى اللغة العربية وهي (الإنجليزية - الفرنسية - الإسبانية - الإندونيسية).