ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان الوزارة، استنكار المملكة الشديد لهذا القرار الذي يعد مخالفة وانتهاكاً صارخاً لكافة القوانين الدولية، ويساهم في تقويض جهود السلام الإقليمية والدولية، ويعرقل مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية، وضمان قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

واشتعلت الساحة الدولية مؤخرا بردود أفعال مدينة لتصريحات عنصرية لوزير الماليه الإسرائيلى ادعت عدم وجود شعب فلسطينى.