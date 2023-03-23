السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بقتل مسن فى دار السلام

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بقتل مسن فى دار السلام، بالسجن المشدد 7 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حامد راشد، وعضوية المستشارين محمد الشرقاوي، وسالي الصعيدي، وأمانة سر مجدي شكري، وووليد عبد الجواد.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 8016 لسنة 2022، أن المتهم ضرب المجني عليه عمدًا بأن سدد له طعنة بعنقه مستخدمًا في ذلك الأداة موضع الاتهام تالي الوصف، محدثًا به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي ولم يقصد من ذلك قتلًا لكنه أفضى إلى الموت على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة للمتهم، أنه أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "سيخ حديدي"، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على التحو المبين بالتحقيقات.