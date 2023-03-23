الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يجتمع بالحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة الخميس، 23 مارس 2023 01:30 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، الخميس، اجتماعاً مع الحكومة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة. اجتماع الرئيس مع الحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسى جانب من الاجتماع السيسى الرئيس السيسى عاجل العاصمة الإدارية اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ المكرمين من الرئيس السيسي ووزير العدل الخميس، 23 مارس 2023 01:21 م صرح عملاق ومنارة للعلم.. الرئيس السيسي يفتتح مركز مصر الثقافى الإسلامى بالعاصمة الإدارية الخميس، 23 مارس 2023 05:56 ص تحفة فنية ومعمارية.. الرئيس السيسى يؤدى صلاة الفجر فى مركز مصر الثقافى الإسلامى فى العاصمة الإدارية الجديدة.. شيخ الأزهر: من بشائر الأمل والفأل الحسن افتتاح صرحين عملاقين يرمزان إلى تعانق العلم والعبادة.. صور الخميس، 23 مارس 2023 05:09 ص الرئيس السيسى يؤدى صلاة الفجر فى مركز مصر الثقافى الإسلامى بالعاصمة الإدارية الخميس، 23 مارس 2023 04:44 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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