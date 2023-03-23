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الرئيس السيسى يبحث مع رئيس الوزراء خطة انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية

الخميس، 23 مارس 2023 01:32 م
الرئيس السيسى يبحث مع رئيس الوزراء خطة انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء أعضاء الحكومة، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة. 
 
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض خطة الحكومة لنقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وجه الرئيس بتكثيف الجهود لضمان أن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة تطويراً حقيقياً للجهاز الإداري بالدولة بشكل شامل ونوعي، وذلك من خلال ليس فقط تحديث المباني والمنشآت، ولكن أيضاً عن طريق تأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة، بما يساهم في إقامة جهاز إداري كفء وفعال يتسم بأعلى درجات الحوكمة، إلى جانب التحول إلى الحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة والمرقمنة للمواطنين، وذلك في الإطار العام لبناء وتطوير الدولة المصرية، والانتقال إلى مرحلة الجمهورية الجديدة، التي تحتاج لجهد وعمل وتضحية من جميع أبناء الوطن المخلصين، لصياغة حاضر ومستقبل أفضل لمصر.

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