الرئيس التنفيذى لتيك توك يمثل اليوم أمام الكونجرس وسط مساعى لحظر التطبيق

كتبت ريم عبد الحميد

يمثل اليوم، الخميس، الرئيس التنفيذى لشركة تيك توك أمام الكونجرس الأمريكى، فى ظل مساعى حثيثة من الولايات المتحدة وحلفائها فى الغرب لحظر التطبيق الذى تملكه شركة بايت دانس الصينية.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن المسئول التنفيذى الرئيسى لتيك توك شو زى تشو قد تنقل بين الأعمال الصينية والغربية على مدار صعوده السريع. وقد ساعده هذا الأمر على تولى الوظيفة الأعلى فى أحد أكبر شركات التكنولوجيا فى العالم. وربما تساعده خلفيته الآن فى التعامل مع الكونجرس الأمريكى المتشكك. فالعديد من الأعضاء قد هددوا بحظر تيك توك، وقالوا إن ملكيته الصينية تمثل تهديدا للأمن القومى الأمريكى.

ويظهر تشو، البالغ من العمر 40 عاما والذى كان احتياطيا بجيش سنغافورة وعمل مصرفيا فى جولدمان ساكس، أمام لجنة بمجلس النواب الأمريكى للدفاع عن شركته أمام تهديدات الحظر، وطمأنة الأمريكيين بأن بيانتهم آمنة وأن بكين لن تستطيع التأثير على ما يراه المشاهدون عبر تيك توك.

وسلطت الصحيفة الضوء على تشو، وقالت إنه وُلد ونشأ فى سنغافورة، ثم تلقى تعليمه فى لندن وفى كلية هارفارد الامريكية للأعمال، وأمضى الكثير من حيات المهنية الأولية فى تنفيذ صفقات لشركة لرأس المال الاستثمارى فى آسيا، ثم سرعان ما انتقل للعمل كمسئول مالى رئيسى ف شركة سى سويت العملاقة للهواتف المحمولة فى الصين، وهو فى عمر 32 عاما.

ويدير تشو تيك توك من مكاتب فى سنغافورة، إلا أن يسافر إلى الولايات المتحدة، حيث التقى فى هارفارد بزوجته الأمريكية من أصل تايوانى.

وسيواجه تشو اليوم مطالب من الكونجرس للدفاع عن الشركة أمام بعض من أقوى منتقديها فى لجنة الطاقة والتجارة بالنواب الأمريكيى. وقال مساعدون للجمهوريين، الذين يتولون قيادة اللجنة، إنه لا يوجد شىء يمكن أن يقوله تشو لتغيير رأيهم فى ظل تهديدهم بفرض حظر للتطبيق على الصعيد الوطنى.