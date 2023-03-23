اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 مارس 2023 04:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"الداخلية" توفر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة فى أول أيام رمضان

الخميس، 23 مارس 2023 04:00 ص
"الداخلية" توفر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة فى أول أيام رمضان مبادرة كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توفر الداخلية الأغذية للصائمين بأسعار مخفضة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك تزامناً مع بداية شهر رمضان وإطلاق فعاليات المرحلة الـ23 من مبادرة كلنا واحد لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية.
 
وتقرر زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة لتصل إلى (31) سلسلة تجارية بإجمالي (1074) فرعا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إقامة 4 معارض رئيسية "سرادقات" بالقاهرة والجيزة، وكذا 36 معرضا فرعيا أمام السلاسل التجارية المشاركة، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية.. كما تم التنسيق مع مسئولى عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بـ5 سيارات لكل قافلة، وذلك لطرح السلع الغذائية "مستلزمات رمضان"، وكذا السلع المعمرة والسجاد والمفروشات وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجا بعدد من المحافظات التى لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع المشاركة، وذلك طوال فترة المبادرة.. وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة.
 
وتواصل منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية المساهمةً في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، موضحة على الصفحة الرسمية للوزارة، وكذلك الدفع بسيارات المنظومة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات، يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

كلنا واحد

أغذية

الداخلية

مواد غذائية

مبادرة كلنا واحد

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

وزارة الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة كلنا واحد

الثلاثاء، 21 مارس 2023 12:14 م

تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية وزارة الداخلية توجه قوافل خدمية وغذائية لأهالي شمال سيناء (فيديو)

الثلاثاء، 14 مارس 2023 06:09 م

31 سلسلة تجارية توفر الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة بمبادرة كلنا واحد

السبت، 04 مارس 2023 07:00 ص

10 مشاهد من مبادرة "كلنا واحد".. زيادة أعداد الشوادر وتحريك القوافل المتحركة.. منتجات بجودة مرتفعة وأسعار مخفضة.. نسب التخفيض تصل 60%.. توفير السلع الاستراتيجية طوال اليوم.. والمواطنون يشكرون الرئيس السيسي

الجمعة، 03 مارس 2023 11:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة