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الحماية المدنية بقنا تسيطر على حريق لوحة كهرباء بمصنع أكسجين

الخميس، 23 مارس 2023 12:00 ص
الحماية المدنية بقنا تسيطر على حريق لوحة كهرباء بمصنع أكسجين سيارات الحماية المدنية - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الأربعاء، على حريق نشب في لوحة كهرباء بمصنع أكسجين في مدينة قفط، جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق نشب في لوحة تحكم كهرباء بمصنع أكسجين، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية برئاسة العقيد محمد ياسين، وكيل إدارة الحماية المدنية بقنا، والنقيب أسامة حمدي، رئيس وحدة إطفاء قوص، والنقيب على القاضي، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق قبل امتداده.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات والسيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة.


 

 


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