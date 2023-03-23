التعليم: مراعاة المهارات الحياتية والقيم الداعمة عند بناء المناهج الجديدة

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن بناء المناهج الدراسية تتضمن صياغة مناهج متسقة مع خصائص التلاميذ، ومشبعة لميولهم وهواياتهم، ومحفزة لقدراتهم، وإمكاناتهم النفسية والاجتماعية والعقلية، كما يتم بناء مناهج على أسس عملية وبشكل مخطط مدروس، وتضمين المرتكزات الثلاثة التي تبنى عليها رؤية مصر الإصلاحية وهي المهارات الحياتية والقيم الداعمة لها والقضايا والتحديات التي تواجه مصر كجزء من العالم، واعتماد الجانب التطبيقي لها للتأكد من قدرة الطلاب على توظيف ما درسوه وفهمه واستيعابه.

وكان شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صرح بأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تضع حاليا الإطار العام لمناهج المرحلة الاعدادية في إطار خطة استكمال تطوير المنظومة التعليمية.

وأوضح شادي زلطة أن خطة تطوير مناهج المرحلة الاعدادية ستتضمن إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمواد الدراسية في المدارس الحكومية على أن يتم الاختيار بين عدة لغات من بينها اللغة الفرنسية واللغة الألمانية.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم، أكد أنه يتم حاليًا وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، موضحًا أنه سيتم عقد حوار مجتمعى حول هذه المناهج ،كما أشار إلى أنه سيتم الأخذ فى الاعتبار اقتراح تطوير مادة الرياضيات عند تطوير مناهج المرحلة الثانوية، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية.