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التعليم العالى: المستشفيات الجامعية تقدم خدماتها لـ 20 مليون مريض سنويًا

الخميس، 23 مارس 2023 10:34 ص
التعليم العالى: المستشفيات الجامعية تقدم خدماتها لـ 20 مليون مريض سنويًا الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المستشفيات الجامعية تقوم بدور مهم في تقديم الخدمات الصحية لملايين المواطنين المصريين، فضلاً عن دورها الأكاديمي والتدريبي والبحثي، مشيرًا إلى أن هناك 120 مستشفى جامعيًا حكوميًا تتنوع تخصصاتها، منها: 82 مستشفى متعددة التخصصات، 1 مستشفى متخصصة لعلاج المسنين، 1 مستشفى متخصصة لصحة المرأة، 3 مستشفيات متخصصة لعلاج السموم، 8 مستشفيات متخصصة لأمراض الكلى، 3 مستشفيات متخصصة لأمراض الكبد، 8 مستشفيات متخصصة للأورام، 9 مستشفيات للطوارئ، 5 مستشفيات لعلاج الإدمان والطب النفسي، مشيرًا إلى أنها تقدم خدماتها لنحو 20 مليون مريض سنويًا، موضحًا أن المستشفيات الجامعية حققت خلال الفترة الماضية إنجازات عديدة، وقدمت خدمات جليلة للمترددين عليها، والدليل على ذلك الإقبال الشديد على الخدمات المقدمة من المستشفيات الجامعية فهي الأعلى في قوائم الانتظار.

 

وأضاف الوزير أن المستشفيات الجامعية تمتلك أكثر من 30% من عدد أسرة القطاع الحكومي، حيث تضم 35 ألف سرير، 1000 حضانة، 5000 أسرة رعاية، فضلاً عن إجراء 1.5 مليون عملية جراحية منها 300 ألف عملية ذات مهارة خاصة خلال عام 2022.

 

واستعرض الدكتور  أيمن عاشور خطة تطوير المستشفيات الجامعية للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى ميكنة وتطوير البنية التحتية المعلوماتية بالمستشفيات الجامعية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطويرها ورفع كفاءتها وتلبية متطلباتها واحتياجاتها من الموارد البشرية والمادية، وكذلك الارتقاء ببنيتها الأساسية الإنشائية والعلاجية والمعلوماتية.

 

وفي إطار تطوير القطاع الطبى والصحى بكافة الجامعات، أشار الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية إلى أنه تم إنشاء المستشفى الجامعي الجديد بالمنيا بتكلفة إجمالية 204 ملايين جنيه، ويتكون من 9 أدوار بقدرة استيعابية 292 سريرًا، ويضم 12 عيادة خارجية (عظام، باطنة، أمراض نفسية، عمليات صغرى)، و32 عيادة تخدير وتجهيز عمليات، وفصول دراسية، وعنابر مرضى، وغرف أطباء وتمريض، وملحق به مجمع للعمليات والعناية المركزة بتكلفة إجمالية 217 مليون جنيه، موضحًا أنه جار تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى جامعى ببورسعيد بطاقة استيعابية 540 سريرًا، و16 غرفة عمليات، و31 عيادة خارجية لمختلف التخصصات، وغرفة إقامة مرضى، وصيدليات، ومعامل، وحضانات، وسكن أطباء، وطبيبات، وغرف عزل، وطوارئ، وغسيل كلوى، فضلاً عن منشآت الخدمات اللوجستية، حيث بلغت قيمة أعمال المرحلة الأولى (الأساسات والهيكل الخرسانى والمبانى) 125 مليون جنيه، وتكلفة المرحلة الثانية 977 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه فى يوليو 2023، مضيفًا أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير مستشفيات جامعة أسوان بنسبة 95%، وتنفيذ مشروع تطوير العيادات الخارجية.

 

وأوضح الدكتور  حسام عبدالغفار أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة حياة كريمة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية فى ديسمبر 2021 لمدة ثلاث سنوات، يشمل تنظيم القوافل الطبية، وتجهيز ملفات خاصة بالحالات التى تحتاج للمستشفيات التابعة للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، فضلاً عن تقديم الخدمات الطبية للمشروعات التى تتولها مؤسسة حياة كريمة، موضحًا أن الجامعات أطلقت خلال العام الماضي 535 قافلة طبية.

 

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم إنشاء مراكز لذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعات المصرية، وأن المشروع بدأ مرحليًا في خمس جامعات، هى: (القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، أسيوط، المنصورة)، مشيرًا إلى أنه يستفيد من خدماته المتنوعة نحو 1500 طالب وطالبة من مُتحدى الإعاقة، موضحًا أنه فى ضوء ما تسفر عنه التجربة في مرحلتها الأولى سيتم إنشاء مراكز فى باقى الجامعات والمعاهد، بحيث يكون العمل على محورين: إنشاء مراكز جديدة، وتطوير وتحديث المراكز القائمة، مضيفًا أنه خلال المرحلة الثانية سيتم التوسع في إنشاء 15 مركزًا.


التعليم العالى

المستشفيات الجامعية

اخبار مصرية

ايمن عاشور



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