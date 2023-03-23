البنك الزراعي يتبرع لمحافظة القليوبية بـ 250 ألف جنيه للأسر الأكثر احتياجا

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفدا من البنك الزراعي المصري، حيث قدموا لمحافظ القليوبية تبرع بمبلغ 250 ألف جنيه لصالح الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، وذلك في صورة قسائم شراء مواد غذائية مصدرة من مؤسسة "مصر الخير" بالتعاون مع وزارة التموين بقيمة 250 جنيه للقسيمة، تسلم للمستحق ليقوم بصرف المواد الغذائية وفقا لاحتياجاته من أي مجمع استهلاكي يتبع الشركة القابضة للمواد الغذائية.

ويأتي ذلك في إطار المسئولية المجتمعية للبنك الزراعي المصري للمساهمة في دعم الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية، ومساندة جهود الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية لتلك الفئات ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة.

ومن ناحيته أعرب محافظ القليوبية، عن تقديره للدور المجتمعي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري في تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالمحافظة، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، مثمنا جهود التعاون بين البنك ومحافظة القليوبية في العديد من المجالات التي تنعكس على تحقيق التنمية في المحافظة وتعود بالنفع على كافة المواطنين.

وأكد سامي عبد الصادق نائب رئيس البنك الزراعي المصري، أن البنك يعمل على دعم الأسر الأكثر احتياجًا في كافة محافظات الجمهورية بالعديد من البرامج الاجتماعية، مثل تيسير زواج الفتيات وتوزيع السلع الرمضانية وغيرها من البرامج الاجتماعية الأخرى لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، موضحا أن البنك الزراعي المصري يستهدف من خلال قوافل الخير مد قاعدة الحماية الاجتماعية والوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر الأكثر احتياجاً بالمناطق المحرومة والنائية في كافة أنحاء الجمهورية.



جانب من اللقاء



محافظ القليوبية خلال استقباله وفد البنك الزراعي المصري



محافظ القليوبية خلال تسلم قسائم الشراء



