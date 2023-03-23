البابا تواضروس يدعو لدعم مبادرة ساعة الأرض: لنعتبرها وقتا للهدوء والتأمل

كتب: محمد الأحمدى

دعا قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى المشاركة فى مبادرة "ساعة الأرض" الصادرة عن الأمم المتحدة، وجاء ذلك فى ختام عظة قداسته فى اجتماع الأربعاء الأسبوعى، الذى عقد مساء اليوم فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال قداسة البابا: "تنظم الأمم المتحدة مبادرة عالمية بهدف إنقاذ كوكب الأرض، تحمل اسم "ساعة الأرض" حيث تخصص ساعة من يوم السبت الأخير من شهر مارس سنويًا يتوقف فيها من سيشارك فى المبادرة عن استخدام الكهرباء، وهذه الساعة توافق بتوقيت مصر من الساعة الثامنة ونصف وحتى التاسعة ونصف مساءً من يوم السبت المقبل.

وتابع البابا: أدعوكم جميعًا للمشاركة فى هذه المبادرة من أجل إنقاذ كوكب الأرض، نطفئ فيها الأنوار ونفصل التيار الكهربائى ولنعتبرها ساعة للهدوء والتأمل والصلاة والراحة."