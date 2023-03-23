الاستماع لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات مصرع زوجين فى حريق شقة بأوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال عدد من شهود العيان ،لكشف ملابسات اندلاع حريق بشقة في أوسيم، مما أسفر عن مصرع زوجين، لكشف ملابسات نشوبه، كما تم إجراء مناظرة للجثتين، لإعداد تقرير بسبب الوفاة.

وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية.

وأسفرت معاينة الشقة عن احتراق محتوياتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

لقى شخص وزوجته مصرعهما إثر حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أوسيم، وتم نقلهما إلى المستشفى وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع أبوجبل بمنطقة أوسيم وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل ونتج عنه وفاة شخص وزوجته وتم نقلهما إلى المستشفى ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة لكشف ملابسات الواقعة بالكامل، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.