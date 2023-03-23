اليوم السابع
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الأمير وليام يضع باقة من الزهور على قبر الجندى المجهول خلال زيارته لبولندا

الخميس، 23 مارس 2023 03:27 م
الأمير وليام يضع باقة من الزهور على قبر الجندى المجهول خلال زيارته لبولندا الأمير ويليام
كتبت ريهام يعقوب

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حرص الأمير وليام، أمير ويلز، على الاحتفاء بالذين "قدموا أقصى التضحيات" أثناء زيارته المفاجأة للقوات البريطانية العاملة فى بولندا، حيث وضع الأمير ويليام، 40 عامًا ، إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول في وارسو، وهو نصب تذكاري مخصص للجنود البولنديين الذين لقوا حتفهم في الصراعات، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

 

أجداد الأمير وليام الراحلين زاروا بولندا عام 1996

كانت زيارة الأمير، على مثال أجداده الراحلين، الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب دوق إدنبرة، الذين وضعوا إكليلًا من الزهور على المقبرة أثناء زيارتهم الرسمية لبولندا في عام 1996.

وكان في استقبال الأمير، الذي وصل مرتديا بدلة سوداء وسط إجراءات أمنية مشددة، كبار الشخصيات وحرس الشرف المكون من أفراد من الجيش والبحرية والقوات الجوية.

امير ويز
امير ويلز

ووقع أمير ويلز اسمه في كتاب الزوار، والذي كان يحتوي على رسالة مطبوعة مماثلة باللغة البولندية تقول: "تخليدًا لذكرى أولئك الذين قدموا التضحية الكبرى".

 

واجتمعت مجموعة صغيرة من السكان المحليين لمشاهدة زيارة الأمير، ولوح البعض وهتفوا عندما غادر المكان.

 

ثم التقى بالرئيس البولندي أندريه دودا في القصر الرئاسي، وقال الأمير وليام إن الرحلة التي تستغرق يومين ستسمح له بتقديم الشكر شخصيًا للقوات و"التأكيد" على دعمه وامتنانه للشعب البولندي الذي ساعد اللاجئين الأوكرانيين.

 

جاء ذلك بعد أن شكر القوات البريطانية التي تبعد حوالي ساعة عن الحدود الأوكرانية فى جهودها  فى"مراقبة" الوضع في أوكرانيا.


الامير وليام

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